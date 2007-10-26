Лобовое столкновение Мерседеса и Жигулей: погибли 5 людей

В Одесской области. вблизи г. Татарбунары, на 135-ом км. автотрассы “Одесса-Рени” водитель легкового автомобиля "Mercedes" при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем "ВАЗ-2103".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек.

На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.