Кивалов, Бойко, Богословская... С пополнением вас, господа регионалы!

Мнение Во вторник на собрании будущих депутатов Партии регионов в состав этой политической силы были приняты 15 человек, включенных в список кандидатов в народные депутаты от ПР с пометкой «беспартийный». Это настоящее созвездие политиков, выражаясь языком незабываемого Данилыча, „высшей меры”. Они несомненно вовзнесут рейтинг – и репутацию – Партии регионов до небывалых высот.

Приведу цитаты из материалов СМИ об отдельных високодостойників, пополнивших ряды партии “донецких”. Разумеется, эти цитаты не соответствуют действительности, несправедливы, и потому не выдерживают никакой критики.

КИВАЛОВУ ПРИПИСЫВАЮТ КОРРУПЦИЮ

„Майдан”, 7 сентября 2005 года:

„До появления в третьей декаде ноября 2004 г. прозвища "Пидрахуй" все, кто в пассажирском транспорте Украины и СНГ знакомился со студентами или преподавателями Одесской национальной юридической академии, называли С.Кивалова "Кидаловым". Поскольку это прозвище как нельзя лучше передает содержание деятельности С.Кивалова на вступительных экзаменах, как рассказывают те, кто не прошел по конкурсу, и их родители: "Будь ты хоть гигантом мысли, тебя кинут, если не заплатишь по установленной таксе!"...

На весь мир С.В.Кивалов прославился в качестве главного "пидрахуя" на выборах Президента Украины в 2004 году. Потому у него сегодня прозвище двойное – Кидалов-Пидрахуй или Пидрахуй-Кидалов...

В стиле С.Кивалова было и остается рассчитываться с нужными людьми за государственный или чужой счет. Например, обычной практикой для ОНЮА является учеба на заочном и последипломном факультетах n-ого количества народных депутатов, работников Кабинета министров и т.н. администрации Президента. Понятно, никто из них за годы учебы никогда в академии не появлялся. Присутствуют только их зачётки.

А как квалифицировать защиту кандидатской диссертации заместителем Генерального прокурора Т.Корняковой, состоявшуся 29 декабря 2004 г. в ОНЮА? Попробуйте теперь рассчитывать на принципиальность Генпрокуратуры.

Да и где еще, как не у С.Кивалова, могут защищать диссертации выпускники советских юридических факультетов и институтов: они вообще не способны на самостоятельное научное мнение.

Например, сам С.Кивалов, считающий себя "отцом" украинского таможенного права, списал слово в слово свое "Таможенное право в системе административного права" у российского профессора, доктора юридических наук Дмитрия Бахрака. Это чистой воды плагиат, наказуемый согласно ч.1 ст. 176 Уголовного кодекса Украины. И это еще цветочки.

Коллектив ОНЮА подготовил и издал на языке оригинала и в переводе на современный украинский язык "Литовський статут" и "Привілеї" к нему. "Привілеї" со староукраинского на современный перевел известный ученый, писатель, поэт, публицист и бывший многолетний политкаторжанин Василий Владимирович Барладяну-Бирладник. Но когда появился второй том издания, то все были поражены тем, что автором перевода "Привилеїв" назван С.Кивалов, который не то что староукраинского не знает, но едва может связать на современном украинском два слова”.

БОЙКО ШЬЮТ СВЯЗИ С ГАЗОВЫМИ ПОСРЕДНИКАМИ „Досье”:

„12 апреля 2005 года заместитель министра МВД Геннадий Москаль заявил, что намерен изучить деятельность Юрия Бойко за время его руководства "Нефтегазом Украины". Но, мол, пока до этого руки не доходят. Юрий Анатольевич назвал это "политическим заказом" со стороны Юлии Тимошенко. По его словам, он "ничего не боится, и всегда заботился о государственных интересов". "В прокуратуру меня не вызывали и уголовных дел не заводили. Потому что не за что", – говорит Бойко ("Факты", 24 июня 2005 г.).

Так что же ставили в вину Юрию Бойко.

Лоббирование российских интересов

Юрия Бойко не раз обвиняли в лоббировании интересов российских нефтяных компаний. В частности, "Тюменской нефтяной компании".

Вероятно, у Юрия Анатольевича сохранились хорошие отношения с представителями российского нефтяного комплекса еще с тех пор, когда он руководил ЛиНОСом.

Бойко называют одним из инициаторов заполнения нефтепровода "Одеса-Броды" российской нефтью.

Причастность к RosUkrEnergo В мае 2005 года Министерство юстиции США завершило расследование в отношении RosUkrEnergo. Среди его владельцев американцы назвали Юрия Бойко и российского предпринимателя Семена Могилевича.

В октябре 2006 года Юлия Тимошенко в эфире "1+1" показала документы, якобы свидетельствующие о причастности Боек к созданию компании RosUkrEnergo AG – посредника, продающего российский газ Украине.

Юлия Владимировна заявила, что RosUkrEnergo - сугубо частная компания. "Эта частная компания создавалась должностным лицом Юрием Бойком. А во всех нормальных цивилизованных странах, когда на государственной должности человек создает компанию на государственных оборотах, – это называется коррупцией", – заявила лидер БЮТ ("1+1", 26 октября 2006 г.).

Юрий Анатольевич не подтвердил, но и не опроверг свое участие в RosUkrEnergo”.

Банкротство облгазов В мае 2007 года Всеукраинская ассоциация областных газораспределительных компаний заявила, что Министерство топлива и энергетики во главе с Юрием Бойко хочет довести до банкротства областные газораспределительные компании (облгазы) в интересах RosUkrEnergo или "Укргазэнерго".

Юрий Бойко заявил, что выступает против приватизации облгазов. По его словам, рынок газа в Украине достаточно либерализован и последующая приватизация на этом рынке нецелесообразна.

Мошеннические схемы В 2005 году тогдашний глава СБУ Александр Турчинов заявил, что его ведомство расследует уголовное дело по факту причинения Украине миллиардных убытков путём мошеннической схемы поставок туркменского газа при посредничестве фиктивной фирмы EURAL TG, согласованной с "Нефтегазом Украины" и "Газпромом". Тогда же премьер Юлия Тимошенко обвинила бывшее руководство "Нефтегаза Украины" в причастности к истории с "исчезновением" 8 млрд. куб. м газа "Газпрому" зимой 2004–2005 гг.

Юрий Бойко сразу же опроверг свою причастность к этой схеме. При этом его однопартийцы заявили, что власть, таким образом, пытается вернуть на рынок структуры, прежде работавшие с Павлом Лазаренко”.

БОГОСЛОВСКУЮ УПРЕКАЮТ В НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

„Обком”, 7 сентября 2007 года:

„Пристраивая лидера виртуальной политтехнологической конструкции "Вече" Инну Богословскую на предпоследнее место своей первой пятерки, рулевые Партии регионов явно пытались прибавить себе перед выборами "больше и гламура, и макияжа, и маникюра», но в сущности лишь "намотали себе на винт" женщину легкого политического поведения. Зачем "регионалам" эта мадам нужна была в принципе, да еще и на таком высоком месте – с ее политической биографией, напоминающей историю неизлечимой болезни вроде СПИДа?

Инна Германовна в прошлый вторник попробовала сформулировать свое кредо: "никому не удавалось поймать ее на лжи", что отнюдь не означает, что лжи как таковой не было и не будет.

Менее года назад, в самом конце декабря, госпожа Богословская излагала в подробном интервью, например, следующее:

„Если Азаров и дальше будет персонифицировать экономическую политику Януковича, то Партия регионов никаких шансов быть победителем на следующих парламентских выборах не имеет. Более того, Партия регионов, в таком случае, не имеет никаких шансов быть принятой западным сообществом... Те, кто не понимал моего ухода два года назад, констатации того, что Азаров – руководитель позавчерашнего дня, сегодня говорят, что я была абсолютно права, и подписываются под тем, что его нужно менять..."

Но прошло лишь три месяца – и Инна Германовна с веселым гиканьем пристроилась в правительство, где Азаров не только есть, но и благополучно заправляет, "подминая под себя". И даже не побрезговала войти с ним в один избирательный список! Цинизм высшей пробы, разве нет?.. Не говоря уже о прогнозе Инны Германовны о том, что у ПР на следующих выборах "шансов никаких ".

Инна Германовна обладает феноменальной даже для современного "политикума" способностью не стесняться ни вылетевших слов, ни сделанных поступков. Еще в октябре 2001 года, принимая участие в выборах в Верховную Раду – 2002 в составе НЛО ("Новое либеральное объединение", которое успело, правда, еще до выборов переименоваться в КОП – "Команду озимого поколения") она мило признавала, что совсем "не стесняется не стесняться": "Я совсем не стесняюсь того, что переменила три фракции: НДП, "зеленых" и "Трудовую Украину" <...>, поскольку Бог мне дал возможность быстро разбираться в ситуации, то я прошла три школы и увидела три совсем разные политические конструкции". Опыт Инны Германовны (три фракции за три года – от тогдашней "партии власти" до фракции зятя Кучмы), понятно, не уникален, были и более мобильные "школьники", постигавшие премудрость жизни путем таких вот "ускоренных курсов". Но как-то никто не отважился оправдать свои "метания" именем Бога...”

ЗУБЦА ЗАЧИСЛИЛИ В ПРЕДАТЕЛИ

„Главред”, 18 июля 2006 года:

„Зубец предал БЮТ по рекомендации Академии

Народный депутат от БЮТ, президент Украинской академии аграрных наук (УААН) Михаил Зубец поддержал антикризисную коалицию, выполняя рекомендации президиума Академии. „Для эффективного продвижения интересов украинской науки в стенах парламента Зубец решил поддержать созданную в Верховной Раде Украины коалицию фракций Партии регионов, СПУ и КПУ, однако не оставляя ряды фракции БЮТ”, – сказано в сообщении пресс-службы депутата”.

СУПРУНЕНКО СТАВЯТ В ВИНУ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В РАЗДЕЛ СТОЛИЧНОЙ ЗЕМЛИ „Кияни”, 10 октября 2007 года:

„Вообще вокруг выделения земли в столице происходят странные вещи. Говорят, что в КГГА действует какая-то загадочная "рабочая группа господина Супруненко". (Александр Супруненко – родной брат зятя Леонида Черновицкого. – Прим.).

Таким образом, кабинет этого человека якобы стал обязательным пунктом на пути документов из управления земельных ресурсов до профильной комиссии Киеврады. Причем официального статуса эта рабочая группа не имеет. Но один из предпринимателей, пытавшийся получить землеотвод, рассказал на условиях анонимности о том, что когда он в канцелярии Киевзема поинтересовался судьбой своих документов, то получил ответ, что их передали на рассмотрение рабочей группы, но никаких сроков, равно как и координат этой группы, не назвали.

"Мне говорили, что в кабинете Александра Супруненко, который официально возглавляет группу помощников Черновецкого, лежит до трехсот земельных дел, которые он рассматривает лично, – говорит Владимир Бондаренко. – Если документы прошли через кабинет Супруненко, то независимо от того, как будут голосовать депутаты Киеврады, земельный вопрос будет решен положительно".

"Я никакого отношения к земельной комиссии не имею, я – член постоянной комиссии Киеврады по вопросам собственности. Земельные вопросы не находятся в моей компетенции, – опроверг информацию Александр Супруненко, депутат Киеврады (Блок Леонида Черновецкого). – Это, мягко говоря, дезинформация".

Список имен новообращенных в Партию регионов и всей той несправедливости, которую им приписывают, можно продолжить... Конечно, с целью опровержения таких высказываний.

Подготовил Николай Писарчук, г. Киев