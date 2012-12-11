Когда Юля станет президентом

Не знаю, как у вас, а у меня есть знакомые серьезные люди, которые искренне считают, что Юлия Тимошенко станет следующим президентом Украины. Не уверен, кстати, что таких много было на расширенном заседании Совета Объединенной оппозиции, выдвинувшем Юлию Владимировну единым кандидатом на президентских выборах.

Как-то уже приходилось говорить, что выход Тимошенко из заключения возможен только в коренным образом изменившейся стране – стране, в которой не так противно жить, как нынче. Раньше ее просто не выпустят. Решение «Батькивщины» вступает в явное противоречие с этим, казалось, очевидным обстоятельством. Ведь, не выйдя на свободу, Тимошенко не может победить Януковича. Если же кто-то другой победит Януковича, и благодаря этому Тимошенко выйдет на волю, то почему ей должен достаться президентский пост? Компенсация за страдания или по совокупности прежних заслуг перед оппозицией? Откуда уверенность, что народ поддержит ее, а не того, кто смог добиться радикальных изменений в стране?

Иными словами, кому будет нужна Тимошенко, когда она уже будет никому не нужна? В лидерском качестве, разумеется.

В общем, Объединенная оппозиция, за два года до выборов провозгласив качановскую узницу своим кандидатом, в очередной раз предприняла какой-то символический шаг, малопонятный избирателям. Попытка выяснить у оппозиционеров, откуда у них убежденность в том, что до начала президентской кампании в 2014 году Юлия Тимошенко окажется на свободе, в лучшем случае оборачивается ответом: ну вот рухнет экономика, и никуда власть не денется, выпустит. Лично мне сложно проследить связь между этими двумя глубоко гипотетическими событиями. Хорошо, допустим, эта связь существует. А если экономика выстоит? Тимошенко век свободы не видать?

По сути, ОО оставляет судьбу страны - и Юлии Владимировны в частности - на волю случая, отводя собственным освободительным усилиям второстепенную роль. Пожалуй, это даже честная оценка собственных возможностей с их стороны. Возникает только вопрос, почему эти люди в таком случае величают себя гордым словом «оппозиция». Так, граждане, ожидающие оказии.

Кстати, с употреблением слова «оппозиция» действительно большая проблема. Несколько раз я лично оказывался в ситуациях, когда высказывал какие-то претензии очередному собеседнику из оппозиционных рядов и слышал в ответ: «Но вы же понимаете, что это вопросы не ко мне…» И да, я понимал. Понимал, что есть те, кто принимает решения, и те, кто на них даже не влияет. Есть попавшие в избирательные списки, а есть откровенно кинутые. Есть те, кому борьба к лицу, и те, в чьих устах протестная риторика звучит чудовищной фальшью. Те, что в постоянном плодотворном контакте c властью, и те, кто под уголовным делом ходит.

Очень уж разные люди, структуры и понятия нынче объединяются одним для всех словом. Говоря «оппозиция», мы сваливаем их все в кучу. И те, кто будет когда-то освобождать Юлию Тимошенко, среди них пока не просматриваются – именно как сила.

В недавно снятом фильме «Хемингуэй и Геллхорн» знаменитый писатель и его подруга проводят медовый месяц в Китае, в гуще политических событий. И на приеме у Чжоу Эньлая они неожиданно в качестве приближенного к коммунистическому деятелю видят человека, который до этого сопровождал их как представитель правительства Чан Кайши. «Как же так? - спрашивают его американцы. - Ты на чьей стороне?» - «Нет сторон, - отвечает китаец, - есть лишь прошлое и будущее».

Хотя Тимошенко и не была никогда президентом страны, ее возможное президентство сложно рассматривать как будущее. Даже не в том смысле, что этого не может быть. Случались и более чудные вещи. Просто Юлия Владимировна настолько пронизана прошлым, настолько его воплощает, что и будущее в ее возможном исполнении уже заранее воспринимается как вариация на тему прошлого. В этом вся беда. Это у китайцев нет сторон, а есть прошлое и будущее. У нас сторон – сколько угодно, а будущего нет, все – прошлое, какую сторону ни возьми.

Выпустить Тимошенко нужно, конечно, не потому, что нам президента в ее лице не хватает, нам кое-чего другого не хватает. А просто потому, что так будет правильно. Но правильно у нас и у нее, судя по всему, будет еще нескоро.

Леонид Швец