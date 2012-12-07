Оппозиция определила Тимошенко своим кандидатом в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято единогласно сегодня на заседании Совета Объединенной оппозиции. В частности, за него проголосовали 9 членов Совета – представители оппозиционных политических сил.

Перед этим председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк отметил, что единым кандидатом от Объединенной оппозиции на президентских выборах должна быть Ю.Тимошенко.

Он выразил убеждение, что украинские оппозиционные силы поддержат это решение.

Член Совета Объединенной оппозиции, один из лидеров партии «Батькивщина» Александр Турчинов отметил, что такое решение позволит «противостоять тем, кто пытается расколоть оппозиционный лагерь, надеясь, что снова амбиции, политические корпоративы будут иметь приоритет над интересами нашей страны».

А.Турчинов подчеркнул, что необходима консолидация всех политических оппозиционных сил вокруг одного депутата – Ю.Тимошенко.

Он сказал, что «мы должны обратиться и к нашим союзникам – к партии «Свобода», к партии «УДАР», к другим демократическим силам с тем, чтобы мы обеспечили победу на будущих выборах единого кандидата от оппозиционных сил».

Член Совета Объединенной оппозиции, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко в свою очередь отметил, что единственная проблема в этой ситуации это то, что Ю.Тимошенко за решеткой. По его словам, оппозиционные силы должны объединиться и сделать все для того, чтобы освободить ее.

Член Совета Объединенной оппозиции, председатель НРУ Борис Тарасюк подчеркнул, что этим решением Объединенная оппозиция подтвердит, что ее лидером «была и остается Ю.Тимошенко».

«Этим решением мы фактически пошлем сигнал международному сообществу, которое искренне переживает за Ю.Тимошенко и пытается всеми силами и средствами освободить ее из заключения. Этим решением мы фактически перечеркиваем и опровергаем те слухи, те спекуляции, которые долгое время раздавались о том или другом представителе Объединенной оппозиции, которые хотели баллотироваться кандидатом в Президенты Украины», - подчеркнул Б.Тарасюк.

Он также отметил, что этим решением «мы опровергаем спекуляции наших политических оппонентов, что мы якобы смирились с тем, что Ю.Тимошенко находится в заключении».

Это решение, кроме А.Яценюка, А.Турчинова, А.Гриценко и Б.Тарасюка, также поддержали члены Совета Объединенной оппозиции Владимир Бондаренко, Ирина Луценко, Николай Томенко, Николай Мартыненко и Вячеслав Кириленко.

Все эти представители подписали совместный документ о поддержке Ю.Тимошенко в качестве кандидата в Президенты Украины на выборах 2015 года.

Когда документ уже был подписан, А.Яценюк, взяв его, пошутил: «Проверю, может, кто не подписал».