Победитель лотереи не явился и потерял права на 100 млн. долл.

Об этом объявили в среду поздно вечером представители британской Национальной лотереи.

Выигрыш в тираже европейской лотереи от 8 июня т.г. составил 127 миллионов фунтов и был поделен между двумя билетами из Бельгии и Великобритании. Если бы британский победитель получил свой выигрыш (шестой по размеру за всю 18-летнюю историю лотереи), он бы вошел в 1200 самых богатых людей страны, опередив актера Дэниела Рэдклиффа, пилота "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона или принцев Уильяма и Гарри. На выигрыш можно купить Boeing 737 или 60 вертолетов Eurocopter, передает РИА Новости.

Устроители лотереи организовали целую кампанию по поиску счастливчика, установив даже район, где был куплен выигрышный билет - города Стивенедж и Хитчин в графстве Хартфордшир к северу от Лондона. Однако в 11 часов вечера по Гринвичу 5 декабря истек 180-дневный срок истребования приза, и он был официально объявлен рекордным по своему размеру невостребованным выигрышем в истории Национальной лотереи.

Теперь 63,8 миллиона фунтов джекпота (около 100 млн. долл.) и набежавшие за полгода хранения денег в банке Coutts проценты: еще 650 тысяч, - будут переданы на благотворительность, как это предусмотрено правилами Национальной лотереи. Они добавятся к тем 28% от доходов лотереи, которые устроители отчисляют в специальный фонд для поддержки культурных, спортивных, социальных, образовательных и других общественно значимых проектов.