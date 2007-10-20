Ющенко вручает ”Скифского оленя” иранскому режиссеру (3 фото)
21:43, 20 октября 2007Разное
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Когда-то скифы свое золото персам не отдавали
Президент Украины Виктор Ющенко вручает иранскому режиссеру, нынешнему председателю жюри «Молодости» Мохсену Махмальбафу приз, статуэтку «Скифский олень», за значительный вклад в мировое киноискусство на торжественной церемонии открытия XXXVІІ Международного кинофестиваля «Молодость» в Киеве в субботу, 20 октября 2007 г.
Фото Николая Лазаренко / УНИАН
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