Ющенко вручает ”Скифского оленя” иранскому режиссеру (3 фото)

Когда-то скифы свое золото персам не отдавали

Президент Украины Виктор Ющенко вручает иранскому режиссеру, нынешнему председателю жюри «Молодости» Мохсену Махмальбафу приз, статуэтку «Скифский олень», за значительный вклад в мировое киноискусство на торжественной церемонии открытия XXXVІІ Международного кинофестиваля «Молодость» в Киеве в субботу, 20 октября 2007 г. Фото Николая Лазаренко / УНИАН

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