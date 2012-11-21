Найден мертвым ветеран одесского юмора

Как сообщили УНИАН в областном бюро судебно-медицинской экспертизы, его тело было доставлено с травмой черепа (перелом черепа) еще 17 ноября.

Сегодня Я.Гельмана опознали его знакомые, в том числе подтвердил факт гибели при неизвестных обстоятельствах один из членов известной команды КВН Игорь Лосинский.

Также приятельница Я.Гельмана Ирина Медушевская сообщила сегодня в социальной сети Facebook, что Ян Гельман пропал сразу после премьеры его спектакля «Хаджибей, или Любовь к 3000 апельсинов» в театре музкомедии.

«Его убили 16 ноября. Ему проломили голову», - сообщила И.Медушевская.

Я.Гельман — неоднократный чемпион СССР по КВН, бывший художественный руководитель команды КВН «Джентльмены ОГУ» (Одесского государственного университета), автор телевизионных проектов РТР «Городок», «Утренняя почта» и соавтор либретто к спектаклю «Хаджибей, или Любовь к 3000 апельсинов» в Одесском театре музкомедии.