На Аляске поднимут российский флаг

В американском городе Ситка в штате Аляска в этот четверг поднимется российский флаг с двуглавым орлом.

"Российский флаг будет развеваться над землей Аляски с восьми утра до второй половины дня, когда на соседнем флагштоке взовьется американский флаг. Таким образом местные жители повторят церемонию, которая состоялась 18 октября 1867 года, когда земля Аляски была официально передана из ведения России в ведение США", - сказал РИА Новостивице-президент комитета по празднованию Дня Аляски Рон Конклин.

Соглашение о продаже Аляски между Россией и США было достигнуто в конце марта 1867 года. Россия получила от США чек на сумму в 7,2 миллиона долларов.