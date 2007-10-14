Милиция завернула автобус, который направлялся на акцию против УПА

На трассе Евпатория-Симферополь сегодня утром был остановлен автобус с крымскими активистами Молодежного фронта «Прорыв», которые направлялись в Симферополь на акцию против празднования 65-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Об этом по телефону корреспонденту УНИАН сообщила председатель Крымского отделения Молодежного фронта «Прорыв» Надежда ПОЛЯКОВА, которая находится непосредственно на месте событий.

По словам Н.ПОЛЯКОВОЙ, на трассе был остановлен автобус, правоохранители «вывели водителя за автобус и о чем-то с ним там говорили». «Затем водитель сел в автобус, нажал на газ и поехал обратно (в сторону Евпатории – УНИАН), - рассказала Н.ПОЛЯКОВА. – Я его спрашиваю: куда вы едете? Он молчит. Снова спрашиваю – молчит».

По словам лидера крымского «Прорыва», автобус двигался в сопровождении милицейской машины. «Я открыла на полном ходу дверь и сказала, что буду прыгать, если он (водитель - УНИАН) не остановится», - продолжила Н.ПОЛЯКОВА. По ее словам, водитель остановился, активистов «Прорыва» окружили "сотрудники милиции, СБУ".

Как утверждает Н.ПОЛЯКОВА, правоохранители заявили: к ним поступил сигнал, что «Прорыв» «готовит теракт». «Проверили автобус, бомбу не нашли», - рассказала Н.ПОЛЯКОВА. Однако автобус так и не пускают в Симферополь на акцию. «Теперь говорят, что от водителя поступило заявление, что я сломала ему дверь автобуса», - сказала лидер крымского «Прорыва». «Тут одно начальство (крымской милиции – УНИАН)», - добавила она.

По ее данным, в автобусе с «Прорывом» также ехал и фотокорреспондент одного из ведущих информационных агентств, и его также не пускают в Симферополь.

«У нас тут венки жертвам ОУН-УПА, а они (милиция – УНИАН) говорят, что мы собирались провести фашистский марш, хотя мы собирались провести акцию против фашистов», - отметила Н.ПОЛЯКОВА.

При этом она добавила, что, скорее всего, акцию против празднования годовщины создания УПА придется проводить прямо на трассе, поскольку "прорывовцам", вероятно, не удастся попасть в Симферополь.

Получить комментарий у сотрудников милиции УНИАН не удалось: в дежурной части Евпаторийского горотдела МВД сообщили, что «ничего по этому поводу сказать не могут», а в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК никто не отвечал на звонки.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 октября, в 65-ю годовщину создания Украинской повстанческой армии, «прорывовцы» собирались возложить венки к памятнику «жертвам ОУН-УПА» в Симферополе и сжечь флаги УПА. После этого активисты «Прорыва» намеревались вместе с коммунистами занять площадь у памятника Тарасу Шевченко, где на 12.00 запланирован митинг активистов крымских организаций КУН, НРУ, УРП «Собор», УНП и т.д.

12 октября и.о.министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО призвал всех граждан - участников акций, запланированных на 14 октября, вести себя толерантно и сдержанно.