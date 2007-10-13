“МАN” врезался в КрАЗ и взорвался: двое людей погибли
ДТП на автодороге Малая Рублевка - Полтава
В Полтавской области из-за столкновения двух большегрузных автомобилей два человека погибли, и один получил травмы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 12 октября, в 14.30, на 22 км автодороги Малая Рублёвка - Полтава, водитель автомобиля "МАN" с автоцистерной по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем “КрАЗ-65101”, двигавшемся во встречном направлении.
В результате столкновения произошло возгорание автомобиле и взрыв пустой автоцистерны автомобиля “МАN”.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "КрАЗ-65101" погибли, водитель автомобиля "MAN" получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу города Полтава.