“МАN” врезался в КрАЗ и взорвался: двое людей погибли

В Полтавской области из-за столкновения двух большегрузных автомобилей два человека погибли, и один получил травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 12 октября, в 14.30, на 22 км автодороги Малая Рублёвка - Полтава, водитель автомобиля "МАN" с автоцистерной по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем “КрАЗ-65101”, двигавшемся во встречном направлении.

В результате столкновения произошло возгорание автомобиле и взрыв пустой автоцистерны автомобиля “МАN”.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "КрАЗ-65101" погибли, водитель автомобиля "MAN" получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу города Полтава.