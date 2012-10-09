В церковной колокольне нашли артснаряд времен I мировой войны

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТУ МЧС Украины в Черновицкой области, прибыв на место вызова, работники группы пиротехнических работ ТУ МЧС Украины в Черновицкой области установили, что найденный предмет является артиллерийским снарядом времен Первой мировой войны.

Боеприпас находился в деревянной балке, а так как снаружи он был закрыт щитом, его никто долгое время и не замечал. Чтобы достать снаряд, пиротехникам МЧС пришлось осторожно выпилить часть деревянной балки. Взрывоопасный предмет был извлечен и обезврежен.

В целом с начала 2012 года на территории Черновицкой области выявлено 212 устаревших боеприпасов. Немало снарядов именно I мировой войны буковинцы находят в реке Прут и на приусадебных участках и огородах. Во времена I мировой войны 1914-1918 гг. через Северную Буковину проходила линия фронта между Российской империей и Австро-Венгрией, а также здесь проходил так называемый «Брусиловский прорыв».