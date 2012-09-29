Минобороны говорит, что гражданский автобус не пропустил БТР

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны, ссылаясь на предварительное заключение ГАИ.

«По предварительному заключению оперативной группы ГАИ УМВД в Черновицкой области, причиной ДТП с участием бронетранспортера БТР-80 вблизи населенного пункта Неполокивцы Кицманского р-на стало нарушение п. 3.2 ПДД водителем микроавтобуса, который, двигаясь навстречу колонне военной техники во главе с машиной военной безопасности дорожного движения с проблесковыми сигналами синего цвета, не предоставил преимущество в движении транспортным средствам», - говорится, в частности, в сообщении.

Предварительно установлено, что колонна военной техники двигалась в сопровождении трех машин военной безопасности дорожного движения на скорости 20 км/час. На закругленном участке дороги механик-водитель четвертого в колонне после экипажа ВБДД бронетранспортера БТР-80 допустил незначительный выход носовой части боевой машины за разделительную линию дорожной разметки. Вследствие этого произошло столкновение БТР с задней частью пассажирского микроавтобуса “Мерседес-Спринтер-709”, который двигался во встречном направлении по маршруту “Снятин-Черновцы”, сообщили в Минобороны.

В результате ДТП несколько граждан были травмированы. Военные врачи, находившиеся в составе колонны, сразу оказали пострадавшим первую помощь. После этого они были направлены в Кицманскую центральную районную больницу.

В Минобороны также сообщили, что ДТП произошло при возвращении с военного полигона в Черновицкой области в пункт постоянной дислокации колонны техники 80-го отдельного аэромобильного полка 13-го армейского корпуса.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу около 9 часов утра на Буковине бронетранспортер столкнулся с маршруткой. Пострадали четверо пассажиров.

В пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины отмечали, что, по предварительным данным, 19-летний военнослужащий срочной службы - водитель бронетранспортера «БТР-80» при выполнении маневра поворота выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пассажирским автобусом «Мерседес-Бенц», следовавшим по маршруту Снятин-Черновцы.