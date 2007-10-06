В Египте в автокатастрофе пострадали два украинских туриста

В Египте в дорожно-транспортном происшествии пострадали два гражданина Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на информацию Посольства Украины в Арабской Республике Египет, авария с туристическим автобусом, в котором среди других пассажиров находилось шесть украинцев, произошла 5 октября в 20 часов на автостраде Каир – Шарм Эль-Шейх.

Двое граждан Украины были госпитализированы, где им в срочном порядке была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас угрозы жизни украинским туристам нет, сообщил Посольству директор представительства туристической компании „Туртесс” в г. Шарм Эль-Шейх Гайдар УМАРОВ.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Арабской Республике Египет и в Департаменте консульской службы МИД Украины.