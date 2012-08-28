В Крыму грузовик с разорванным колесом протаранил автобус: есть жертвы

В Крыму при столкновении грузовика с автобусом 1 человек погиб, еще 6 пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 28 августа, в 6 часов утра в селе Молодежное.

По предварительной версии, у автомобиля «DAF» (фура-холодильник) произошел разрыв переднего левого колеса. В результате 40-летний водитель фуры, житель Полтавской области, совершил боковое столкновение с автобусом «Tata» (маршрут №99 «c. Молодежное - АК-Мечеть»), за рулем которого находился 54-летний житель г. Бахчисарай.

В результате аварии пострадали 7 пассажиров автобуса «Tata». По состоянию на 11.00 28 августа, в больнице умер 30-летний мужчина, который был доставлен туда в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работают эксперты. Ведется следствие.