Водитель микроавтобуса заснул за рулем и врезался в КамАЗ: есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, ДТП произошло на 328-м километре автодороги Киев-Одесса.

По предварительным данным, 40-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц 310» заснул за рулем и совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ 5320» с прицепом.

В результате ДТП водитель и семь пассажиров микроавтобуса «Мерседес» получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу.

Расследование продолжается.