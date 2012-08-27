Водитель микроавтобуса заснул за рулем и врезался в КамАЗ: есть пострадавшие
10:34, 27 августа 2012Разное
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В Одесской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком травмированы восемь человек.
ДТП произошло на на 328-м километре автодороги Киев-Одесса
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, ДТП произошло на 328-м километре автодороги Киев-Одесса.
По предварительным данным, 40-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Бенц 310» заснул за рулем и совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ 5320» с прицепом.
В результате ДТП водитель и семь пассажиров микроавтобуса «Мерседес» получили телесные повреждения различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу.
Расследование продолжается.
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