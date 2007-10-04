В Днепропетровской области сегодня устроят большой взрыв

Сегодня пиротехники группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС в Днепропетровской области планируют обезвредить свыше 100 боеприпасов времен войны, которые были обнаружены в Павлограде на Днепропетровщине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности вчера вечером поблизости с. Богуслав Павлоградского района возле полигона Павлоградского механического завода во время проведения земляных работ обнаружена авиабомба (АО-2,5), 92 артиллерийских снаряда и 10 мин времен Великой Отечественной войны. Место выявления боеприпасов охраняется.

Все за сутки на территории страны обнаружено 138 боеприпасов, а именно: авиабомба, 117 артиллерийских снарядов, 15 мин и 5 гранат времен Великой Отечественной войны.