Женщина-милиционер покончила с собой на избирательном участке (добавлено фото)

Найденная мертвой на избирательном участке в Мариуполе женщина-милиционер погибла в результате самоубийства. Об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил и.о. министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО. По его словам, известно, что покойная раньше говорила своей подруге о намерении покончить с собой.

Как сообщал УНИАН, утром 30 октября на избирательном участке №51 в Мариуполе была найдена мертвой с пулевым ранением в висок Анна Дудка 1984 года рождения, охранявшая участок.

Похороны прошли в с. Кальчик Володарского района Донецкой области 2 октября.