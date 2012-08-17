Убей Сусанина в себе!

Впервые с принципом «назло кондуктору пойду пешком» в его применении к политике я столкнулся осенью 1997 года. Близились парламентские выборы, причем впервые половина Верховной Рады избиралась по партийным спискам. Тогда-то мне мой товарищ, преподаватель одного из харьковских вузов, и заявил: «Уроды они все, надо голосовать за коммунистов!»

А нужно иметь в виду, что к коммунистам у него был счет особый: деда репрессировали, и сам молодой историк работал над диссертацией о сталинизме. Совершенно очевидно, что его готовность отдать голос КПУ имела целью как бы разоблачить окружающий политический абсурд. Подразумевалось, видимо, что голосование "нормальных граждан" за коммунистов испугает и устыдит кого-то "там", что заставит их измениться и изменить свою политику.

Через несколько месяцев страна вывела Компартию Украины на безоговорочное первое место. Можно только гадать, насколько велика была в этом заслуга убежденных антикоммунистов, отдавших голоса за коммунистов, руководствуясь вот такой причудливой логикой и благородным негодованием.

Сейчас уже, глядя на результаты тех выборов, понимаешь, что это был едва ли не расцвет демократии. В 1998 году коммунисты выиграли выборы с большим отрывом, получив почти 25% по списку – 84 места в Верховной Раде, и еще 37 мандатов добрали по мажоритарке. У ближайшего преследователя, Народного Руха, было всего 9% и 14 победителей-одномандатников.

А год спустя совсем не напуганные "они" уже сами пугали Украину перспективой президента-коммуниста, и избиратели реально испугались и благословили Кучму на второй срок.

С тех пор мы привыкли к неизменно высокому результату известной политической силы, который достигается широким спектром методов, а одномандатные округа, вернувшись в нашу жизнь после некоторого перерыва, заранее воспринимаются едва ли не как вотчина регионалов, куда чужакам соваться почти бесполезно. При том, что голосовать за партию власти готова, по оптимистичным для нее прикидкам, лишь пятая часть избирателей, править Партия регионов намерена и дальше.

В этой новой реальности протестное голосование носит все тот же незамысловатый характер: за кого угодно, только не за «этих»! Среди образцов демонстративного абсурда называют примеры, когда русскоязычные евреи выказывают готовность отдать голос за ВО «Свобода», чтобы национал-радикалы «им там показали». А недовольный властями Донбасс вновь вернулся к массовой поддержке КПУ, приятно удивив в первую очередь самих соратников Петра Симоненко, не чувствующих за собой никаких таких заслуг.

И самой презираемой позицией, которая клеймится как образец трусливого отказа от сопротивления и скрытый способ оставить все как есть, оказывается нежелание отдельных несознательных граждан голосовать за кого-либо вообще. В том, что «против всех» - это, на самом деле, за Партию регионов, оппозиционеры нам объясняют еще с момента поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах 2010 года.

Впрочем, как раз нынешний глава оппозиции Арсений Яценюк тогда, получив обидный результат в первом туре, перед вторым, обращаясь к избирателям, заявил, что шел на выборы, чтобы не допустить к власти ни Януковича, ни Тимошенко. "Я обязательно проголосую в графе «Не поддерживаю ни одного кандидата», поскольку я и вся моя политическая сила боролись именно с Тимошенко и Януковичем, с тем политическим режимом, который должен быть смещен в Украине". К кому-то же из семи процентов собственных избирателей он достучался? Но, видимо, кто старое помянет…

Злая ирония нынешней ситуации заключается в том, что, даже голосуя за кого угодно, только не за «этих», избиратель все равно рискует поддержать именно их. В прямых и косвенных связях с технологами и финансистами от власти не без основания подозреваются едва ли не все предвыборные проекты. «Свобода»? «Удар»? Проект Королевской? И даже в стане объединенной оппозиции, как среди списочников, так и среди мажоритарщиков, хватает персонажей, чья лояльность действующему режиму после выборов не станет неожиданностью.

Уже очевидно, что перехватить власть у Партии регионов по результатам этой избирательной кампании не удастся. Да, любое увеличение доли других партий в Раде, пусть пока и имитирующих самостоятельную позицию, наверное, полезно: вдруг у них со временем вырастет желание соскочить с поводка Банковой или, в случае с ОО, откуда-то возьмется настоящий протестный драйв. Но если мы говорим о качественном изменении украинской политики, то – нет, не в этот раз. Это не наш последний, не решительный бой.

А если так, то все эмоциональные упреки друг другу – дескать, что-то вы неправильно собираетесь проголосовать или "преступно" не хотите голосовать вообще – лишены если и не смысла, то достаточных политических и моральных оснований. Лучше сэкономить усилия и время, которые уходят на выяснение, как лучше петлять в этих немногочисленных и сросшихся корнями партийных соснах, для того, чтобы подняться над навязываемой обществу пропагандистской жвачкой и трезво взглянуть на дикий лес украинской политики в целом. Из него наверняка есть выход. Не может не быть.

Главное, не давать сбить себя всяким сусаниным, в том числе живущим внутри каждого из нас.

Леонид Швец