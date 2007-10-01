На трассе Киев-Одесса микроавтобус врезался в прицеп КАМАЗа: погиб человек

В Одесской области в дорожно-транспортное происшествие попал микроавтобус с гражданами Беларуси, один человек погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера утром на 286-ом километре автодороги “Киев-Одесса”, вблизи с.Очеретня Кривоозерского района водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер", гражданин Беларуси, двигаясь в направлении Одессы, заснул за рулем и совершил столкновение с прицепом автомобиля "КамАЗ", который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП пассажирка микроавтобуса "Мерседес" от полученных травм погибла на месте происшествия, а водитель и шесть пассажирок получили телесные повреждения и госпитализированы в Кривоозерскую райбольницу.

По данным предварительного следствия, граждане Беларуси пересекли границу с Украиной 29 сентября и ехали в Одессу на вещевой рынок.