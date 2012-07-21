Портрет дважды Героя разрисовали свастикой (фото)

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе крымского управления МВД, отметив, что милиция проводит проверку по этому факту.

"Материалы проверки будут переданы в органы прокуратуры для квалификации деяний неустановленных лиц, а также принятия решения", - говорится в сообщении.

Милиция также сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство" (ч.2 ст.296 УК) по факту осквернения портрета советского летчика, уроженца Алупки Амет-Хана Султана. Свастика появилась на портрете дважды Героя Советского Союза, размещенного на стене жилого дома неподалеку от центрального рынка, в начале недели. Коммунальщики сняли портрет. Правоохранители провели опрос работников коммунальных служб, те подтвердили им факт вандализма. Милиция ищет людей, которые осквернили память летчика.