Портрет дважды Героя разрисовали свастикой (фото)

00:42, 21 июля 2012
Разное
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Неизвестные нарисовали краской свастику на крымско-татарском национальном флаге, изображение которого выложено из щебня в Симферополе.

Дважды Герой Советского Союза Ахмет-Хан Султан, фото с сайта города Симферополя

 

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе крымского управления МВД, отметив, что милиция проводит проверку по этому факту.

"Материалы проверки будут переданы в органы прокуратуры для квалификации деяний неустановленных лиц, а также принятия решения", - говорится в сообщении.

Милиция также сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство" (ч.2 ст.296 УК) по факту осквернения портрета советского летчика, уроженца Алупки Амет-Хана Султана. Свастика появилась на портрете дважды Героя Советского Союза, размещенного на стене жилого дома неподалеку от центрального рынка, в начале недели. Коммунальщики сняли портрет. Правоохранители провели опрос работников коммунальных служб, те подтвердили им факт вандализма. Милиция ищет людей, которые осквернили память летчика.

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