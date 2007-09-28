На шахте в Луганской области погиб горяк

На шахте "Комсомольская" в Луганской области погиб горнорабочий.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 5 ч. 13 мин. утра 28 сентября на шахте "Комсомольская" (ГП "Антрацит") в г. Антрацит произошел несчастный случай.

При транспортировке конвейером лесоматериалов по лаве был травмирован расклиненным стояком горнорабочий очистного забоя участка №4 А.Носко, 1961 г.р. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, в результате чего скончался до прибытия врачей реанимационно-противошоковой группы. Обстоятельства гибели горняка расследуются.