BMW врезался в дерево: трое людей погибли

Вчера, 27 сентября, около 23.30 на 5 километре автодороги Канев-Кременчуг водитель автомобиля "BMW", двигаясь в направлении г. Черкассы, не справился с управлением выехал на правую обочину, съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате происшествия два пассажира получили смертельные травмы, еще один пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в реанимацию центральной городской больницы г. Канева, где от полученных травм умер.

Водитель автомобиля, согласно медицинскому заключению, был в состоянии острой алкогольной интоксикации.