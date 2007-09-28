Рекордсмен Англии по быстрой езде получил за рекорд... 10 недель тюрьмы

Виновный в "рекордном" превышении скорости британец приговорен к десяти неделям лишения свободы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Королевский суд Оксфорда.

В январе этого года полицейские остановили 33-летнего Тима Брейди на дороге близ города Абингдон в графстве Оксфордшир за серьезное превышение скорости. Оказалось, что он установил своеобразный рекорд, разогнав свой "Porsche 911 Turbo" до 172 миль в час (275 километров в час). Максимально разрешенная законом скорость движения по британским автострадам составляет 70 миль в час (около 110 километров в час).

Суд также на три года лишил Брейди водительских прав.

В 2003 году водитель из Шотландии был приговорен за подобное превышение скорости к пяти месяцам тюрьмы.

В ближайшее время в Великобритании вступит в силу новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, за превышение скорости безответственных водителей ждет удвоение так называемых "штрафных очков", большое количество которых может привести к лишению прав. Размер максимального штрафа за нарушение правил поведения на дорогах и за отказ остановиться по требованию полиции увеличится в два раза - с 2,5 тысяч до 5 тысяч фунтов стерлингов.