Студент из Нигерии выпал из окна в Луганске
01:35, 20 июня 2012Разное
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В Луганске студент из Нигерии 1986 г.р. выпал из окна многоэтажки и погиб.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, несчастный случай произошел 18 июня.
Установлено, что в 6.30 мужчина пытался перелезть из окна на балкон квартиры, находящейся на 6-м этаже, где был в гостях у своих знакомых, но не удержался и упал на землю.
От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
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