Студент из Нигерии выпал из окна в Луганске

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, несчастный случай произошел 18 июня.

Установлено, что в 6.30 мужчина пытался перелезть из окна на балкон квартиры, находящейся на 6-м этаже, где был в гостях у своих знакомых, но не удержался и упал на землю.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.