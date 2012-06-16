Пирамида МММ-2011 окончательно развалилась

Возобновление работы проекта МММ-2011, выплаты по которым были заморожены в конце мая, уже невозможно, заявил создатель финансовой пирамиды Сергей Мавроди, сообщает ТСН.

В видеообращении на своем сайте Мавроди признал, что денег на расчеты со всеми участниками проекта не хватит. "Режим покоя, собственно, и вводился, чтобы все успокоились ... Короче говоря, в нынешней ситуации - надо смотреть правде в глаза - продолжение МММ-2011 невозможно", - сказал Мавроди.

"В пирамиде, в МММ-2011, естественно, денег на всех не хватит, поэтому сейчас будет выручать МММ-2012 ... Мы будем оттуда брать некоторые деньги, которые раньше шли ... на эту самую ... рекламу", - добавил он.

Как известно, в начале июня Мавроди заявил, что система прекращает выплаты до 15 июня из-за паники среди вкладчиков. Многие эксперты восприняли эту новость как признак быстрого краха проекта. А один из обманутых участников МММ-2011 покончил с собой, выпрыгнув из окна 9-го этажа. По словам его соседей, мужчина взял в кредит деньги под залог квартиры и вложил их в сочинское отделение пирамиды МММ-2011. Когда подошел срок выплачивать банку деньги, из-за объявленного в начале июня режима "Спокойствие" (прекращение всех выплат) вкладчик оплатить кредит не смог. У погибшего остался маленький ребенок.