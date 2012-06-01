Азаров рад, что угадал победительницу Евровидения
18:55, 01 июня 2012Разное
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Премьер-министру Украины Николаю Азарову приятно, что на конкурсе «Евровидение-2012» победила представительница Швеции, выступление которой ему понравилось еще до финала конкурса.
|Во время Евро Азаров будет болеть за сборную Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.
«Мне приятно, что мои симпатии совпали с оценками большинства зрителей Евровидения», - написал Н.Азаров.
При этом он отметил, что во время чемпионата Евро-2012 будет болеть за сборную Украины.
«На Евро-2012 у меня вполне определенные симпатии - Сборная Украины», - написал Н.Азаров.
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Как сообщал УНИАН, 25 мая, накануне финала «Евровидения» премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что болеет за представительницу Украины Гайтану, однако из увиденных выступлений конкурсантов отметил шведскую певицу Лорин, которая и стала победительницей конкурса.
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