Азаров рад, что угадал победительницу Евровидения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Мне приятно, что мои симпатии совпали с оценками большинства зрителей Евровидения», - написал Н.Азаров.

При этом он отметил, что во время чемпионата Евро-2012 будет болеть за сборную Украины.

«На Евро-2012 у меня вполне определенные симпатии - Сборная Украины», - написал Н.Азаров.

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Как сообщал УНИАН, 25 мая, накануне финала «Евровидения» премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что болеет за представительницу Украины Гайтану, однако из увиденных выступлений конкурсантов отметил шведскую певицу Лорин, которая и стала победительницей конкурса.