Рабочий погиб в бетономешалке

Вчера в 12.30 в Днепродзержинске на территории общества с ограниченной ответственностью “Пирамида” во время выполнения служебных обязанностей сотрудник (1960 года рождения) упал в стационарную бетономешалку, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В 14.10 спасатели МЧС с помощью спецоборудования изъяли тело погибшего из бетономешалки.