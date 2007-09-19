30-летняя женщина 15 лет провела в секс-рабстве в Москве, Чечне и Турции

В Черниговской области правоохранители помогли вернуться домой 30-летней россиянке, которая 15 лет провела в секс-рабстве в Москве, Чечне и Турции.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в области, 15 лет назад жительницу Приморского края РФ, ехавшую отдыхать на море без родителей, в поезде похитил проводник, закрыв девушку-подростка в своем купе. Потом он переправил ее в Москву, где она провела в плену 1,5 года. Дальше несовершеннолетнюю секс-рабыню отправили в Чечню.

В 23 года девушке попался богатый клиент, который, узнав ее историю, отнесся к ней с сочувствием и пообещал вывезти в Арабские Эмираты. После сделки с чеченцами он вывез девушку из Чечни, однако потом опять продал ее в бордель в Турцию. Там россиянка прожила семь лет.

Спастись из рабства ей помог клиент, который похитил ее, посадил на корабль в Одессу и дал 100 долларов на дорогу. Из Одессы девушка приехала в Киев, где пошла в Посольство России, но чиновник, к которому ее отослали, не захотел с ней говорить. После этого молодая женщина отправилась в Городню Черниговской области.

Там она пошла в церквь, а священник, поговорив, отвел ее в райотдел внутренних дел.

Правоохранители связались с отцом, который приехал и забрал дочь.