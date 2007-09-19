В Донецкой области грузовик столкнулся с тепловозом: есть жертвы

Грузовой автомобиль «ЗИЛ-130» столкнулся с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде поселка Горное города Шахтерск 18 сентября, сообщает Островсо ссылкой на Главное Управление МЧС в Донецкой области.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.

Как отмечается в сообщении, тепловоз локомотивного депо № 10 станции Дебальцево Донецкой железной дороги с двумя вагонами угольной пыли двигался с ж/д станции Торез на шахту «Постниковская» по железнодорожному пяти Торез-Иловайск. Грузовик двигался в сторону шахты № 20 через нерегулируемый железнодорожный переезд. По предварительным данным водитель грузовика не пропустил тепловоз.