Хюндай с нами

Социальные сети уже который день проклинают нововведения, которые влечет за собой включение в расписание дорогой импортной техники. В ход пошел даже такой сильный термин, как «железнодорожный геноцид». Вряд ли этому обстоятельству рад секретарь СНБО, перед которым поставлена задача обеспечить Партии регионов максимальный результат на парламентских выборах. А министр инфраструктуры невозмутим, ему все нравится.

Я не стану здесь перечислять все неудобства, которые обрушатся на пассажиров после массового выхода корейских «Хюндаев» на магистрали страны, они детально разобраныв соответствующих статьях (), которых появилось немалое количество в последнее время, и даже в специально созданной группе на фейсбуке . Чертовски дорого, медленно за такие деньги, некомфортно и безальтернативно – вот общее резюме. Небогатых украинцев отсекают от привычных услуг железной дороги, а тем, кого цена смущает, но не пугает, навязывают убогий сервис.

Отдельная тема – сколько это стоило бюджету и почему оказался не у дел отечественный Крюковский вагоностроительный завод со своей вполне конкурентной продукцией.

Но вот интересно, неужели Борис Колесников не предусмотрел такой реакции? Или ему действительно кажется, что троекратное увеличение цены за удовольствие приехать всего на час раньше обычного будет принято пассажирами на ура? Иными словами, за этим стоит реальное непонимание возможной реакции клиентов-избирателей или полное равнодушие к их мнению?

Конечно, «Укрзалізниця» - государственный монополист, и ждать от нее чудес обслуживания не приходится, но элементарное маркетинговое исследование, чтобы изучить предпочтения пассажиров, могли бы и провести. Озвученные суммы, вбуханные в новшества, вполне позволяли. Это что касается отношения к клиентам.

А теперь о другой ипостаси пассажиров – электоральной.

Вся эта скандальная история с поездами странно выглядит на фоне заметного опасения правительства напугать население за считанные до выборов месяцы какими-то резкими действиями. Всех клятвенно заверили, например, что не будет увеличения тарифов на газ для населения, хотя это и стоило серьезного обострения отношений с МВФ - единственным источником крупных и дешевых кредитов для Украины.

Вспомнили о недоплаченной «юлиной» тысяче, кинулись повышать пенсии, провели единоразовые выплаты ветеранам войны… Правда, делают это, как обычно, через известное место. Пожаловался мне отец, что не досчитался 81 грн. в пенсии, а вы знаете, как пенсионеры к таким вещам относятся. Стал он разбираться. Оказалось, что не доплатили не ему одному. В местном отделении Пенсионного фонда объяснили так: эти суммы ушли на единовременную выплату участникам войны к Дню Победы, потом компенсируют недоплаченное. Как связан Пенсионный фонд с целевыми бюджетными выплатами – нам знать не дано. Лишь бы вернули одолженное. Ирония заключается в том, что отец как раз участник войны: из пенсии у него вычли, чтобы вручить доплату…

На первый взгляд, такое подчеркнутое и распиаренное внимание власти к социалке, и одновременно - небрежение гражданами, активно передвигающимися по стране в железнодорожном транспорте, необъяснимо. Это же электорат! Каждый раз, сталкиваясь с необходимостью отправиться в столицу или из столицы в крупный областной центр, человек будет вспоминать нецензурным образом Колесникова, его маму и однопартийцев.

Тут, однако, нужно помнить такую тонкость: как показало недавно обнародованное исследование Киевского международного института социологии, почти половина населения Украины никогда не покидала своего местного региона, - в Крыму таких, например, 47%. Что им скоростные поезда? Зато в Киеве – лишь 3,8%.

Я вижу только одно логичное объяснение: партии власти наплевать на активное самостоятельное население. На всех тех, кто черпает новости из свободного интернета, а не из подконтрольного Банковой телевизора. На тех, кто в своей повседневной работе сталкивается с проявлениями этой прогнившей системы и не имеет на ее счет никаких иллюзий. На тех, чья деловая непоседливость вынуждает по многу раз в год, месяц, а то и в неделю пользоваться услугами «Укрзалізниці». Это не их избиратель и никогда им не станет. Чего с ним цацкаться?

То ли дело социально зависимое население, информационно окученное и на иглу бюджетных впрыскиваний подсаженное. Ну и, непременно, члены избирательных комиссий – без этой составляющей возникает слишком много рисков.

То есть, я не исключаю, что телефонный разговор между Колесниковым и Клюевым состоялся. Но звонил не глава СНБО с поздравлениями, а министр инфраструктуры с вопросом: вот если мы зарядим такие цены на перевозки, у нас останутся шансы показать нужный результат на выборах? И услышал в ответ безмятежное «да».

Леонид Швец