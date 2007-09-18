В Черном море на мель села яхта

16 сентября в Голопристанском районе Херсона, вблизи северного маяка острова Тендровская Коса, села на мель частная парусная яхта «Альтаир».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, экипаж в составе шести человек оставил борт судна и самостоятельно добрался до берега в районе маяка. Пострадавших нет, корпус яхты не поврежден. Вблизи аварии находилось рыболовецкое судно «Старт», попытавшееся снять яхту с мели. Однако из-за малой глубины в районе происшествия и волнения моря попытка результата не дала.

Впоследствии судно без экипажа штормом сорвало с мели и отнесло к Кинбурнской косе (Николаевская область), где оно снова село на мель в районе причала № 342. Состоянием на утро 18 сентября яхта «Альтаир» находится на мели.

Ситуация находится под контролем Одесского Морского координационного аварийно-спасательного центра МЧС и Главного управления МЧС в Николаевской области.