Юлия Тимошенко готовится к суициду?

Зная способ мышления Юлии Тимошенко и изобретательность ее технологов, думаю, они приберегли под самый финал Евро 2012 хороший сценарий для большого спектакля.

Информационное затишье вокруг Юлии Тимошенко длится уже три дня. Это совершенно не в стиле самой Тимошенко и ее политтехнологов. Скорее всего, лихорадочно ищут повод для новых шокирующих заявлений. Тем более Виктор Янукович собирается с рабочей поездкой в США. Допустить, чтобы она прошла успешно, оппоненты власти не могут. Мой прогноз: мы можем ждать всего чего угодно, вплоть до заявлений: "Тимошенко довели до суицида". Такая "информация" будет востребована и мир накроет новая волна сообщений, заявлений и публикаций на эту тему. Напомню, что произошло после заявлений вип-заключенной об избиении. Притом, что никаких доказательств этому не было. Синяки она отказалась показывать судмедэкспертам. Более того, Турчинов еще в августе письменно просил Красный крест помочь разобраться с синяками Тимошенко, которые по его словам, появляются спонтанно. И, тем не менее, мы услышали и громкие заявления европейских лидеров, и усиление давления со стороны Запада и внимание мировой прессы, которая раньше на Украину и внимания то особо не обращала. В итоге – сорванный саммит в Ялте и угроза бойкота Евро 2012.

Я, кстати думаю, что не случайно заявление об псевдоизбиении Тимошенко появилось именно перед запланированным саммитом в Ялте. Главное, чтобы Запад поверил. Или сделал вид, что поверил. А если это прошло один раз – пройдет и во второй. Так считают в штабе БЮТ по разработке информационных диверсий. Нужна эмоциональная встряска. Шокирующее сообщение, чтобы сорвать визит Президента Украины в США.

Какая ложь Тимошенко может быть хуже, чем псевдоизбиение? Я составил список, своеобразный "топ 5" вероятных заявлений, в которые я лично не поверю, если они прозвучат в ближайшие дни:

1. На первом месте – имитация попытки суицида в больнице или колонии. То, что ради взрывного эффекта политехнологи БЮТ саму Тимошенко не пожалеют, я лично не сомневаюсь. Зато какие могут выйти заголовки: "Тимошенко довели до попытки самоубийства!" "Доведенная до отчаяния женщина пытается прервать свои мучения" и т.п.

Но излишне изобретательным политтехнологам хочу напомнить, что в палате и камере есть видеонаблюдение. Оно, надеюсь, помешает сымитировать суицид еще на стадии его подготовки.

2. Вариант второй – попытка убийства Тимошенко. Охранники не подходят. Их уже обвиняли в псевдоизбиении. Остаются медики. Не поверю Тимошенко, если она обвинит медперсонал. Он и так с нее пылинки сдувает, и молится, чтобы этот кошмар скорее для них закончился. Но в качестве подстраховки может, например, подойти версия с ошибочным лечением, которое привело в реанимацию. Тем более что немецкий доктор уехал, а замены еще нет. Вся ответственность – на украинских врачах. Очень удобно, а главное так "правдоподобно", чтобы обвинить власть. Заголовок "Тимошенко в реанимации" подхватят все мировые СМИ.

Дважды соратники Тимошенко уже заявляли, что она была "при смерти". Пашинский перед новым годом: и Евгения Тимошенко:

3.Отравление. Удачно сработало у Ющенко. Дважды опробованная БЮТом версия. Павловский в августе уже запускал пробный шар. Заявил, что стены в Лукьяновке отравлены. Не поверили. В феврале чешский депутат Ройтова с подачи Немыри заявила, что Тимошенко методично травят.

Не прошло.

Нужно заявление самой Тимошенко.

4.Попытка изнасилования. Доказать сложнее. Но шок и информационная волна будет. Если поверили в синяки – поверят и в это.

5. Неизлечимая болезнь. Правда, после заявления Луценко о туберкулезе, придется искать более шокирующий диагноз, например онкозаболевание. Не дай Бог, конечно. Хотя технологи, похоже, "заботятся" не столько о здоровье клиента, сколько о том, чтобы это заявление вызвало сочувствие и сострадание.

Я искренне желаю Юлии Тимошенко крепкого здоровья.

Не первый год зная способ мышления Юлии Тимошенко, а главное, изобретательность ее технологов, думаю, они приберегли под самый финал Евро 2012 хороший сценарий для большого спектакля.