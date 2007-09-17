”Осторожно, окрашено!”, или Почему я благодарна Партии регионов

Мнение

Наверное, впервые с момента создания Партии регионов я почувствовала к ней что-то, похожее на благодарность. А заодно тихую радость, что партийные цвета у них выдержаны в приятной для глаз бело–синей гамме.

Рассказываю. На этих выходных тетушки в накидках с символикой Партии регионов дружно выкрасили в ярко-голубой партийный цвет входные двери во всех подъездах нашей панельки на левом берегу столицы (причем, покрасили как внешние металлические двери, так и внутренние – деревянные). Чтоб читатели заценили этот шаг, могу добавить, что домик у нас не хилый – 12 подъездов, двери в которых не красились лет этак несколько. Веселее всего смотрелись приклеенные листовочки – “Осторожно, окрашено” Голосуй за “Партию регионов”.

Наконец-то, жильцы конкретного дома на себе почувствовали, что означает лозунг про “покращення життя вже сьогодні”. Что и говорить, спасибо «регионам» - додумались направить на маленькое благое дело часть денег, отведенную на тиражирование вообще-то малоэффективных предвыборных листовок/газет. Сторонников «помаранчевых» или бело-красно-сердечных это вряд ли переманит. А вот электорат коммунистов или социалистов и впрямь, может задуматься – напротив какой партии в бюллетене галочку ставить.

Я хоть и “оранжевых” взглядов, но тихо порадовалась, что красить двери у нас взялись не “помаранчевые” и не бютовцы – попробуйте представить себе ярко-оранжевую дверь со сжатым кулаком в центре, ну или белоснежные с красным сердцем . Глюки такие себе. Шучу.

Впрочем, не обязательно же партийные цвета использовать, правда. Так что, приглашаю представителей других мега- и микропартий также внести свою лепту в привлечение избирателей путем сиюминутного улучшения их жизни. А то свежепокрашенные двери очень уж диссонируют с ободранным внутри подъездом, с облупившейся штукатуркой, с выщербленным цементным полом и облезлой кабиной лифта, на стенках и полу которого вообще никакого покрытия не осталось.

А что, предлагаю партиям реализовать такой очень актуальный для избирателя лозунг - “Закатай в асфальт 10% из избирательного фонда!” или “Автобусы нашего города – за ... таких-то!” и покрасить транспорт в соответствующий цвет. Раньше, если кто помнит, по Киеву бегали строго желто-оранжевые рейсовые “Икарусы”, а еще раньше – белые автобусы с цветной полосой посередине. А сейчас купеческая пестрота рейсового городского транспорта просто начинает раздражать. Вот недавно видела “Икарус” безумно интересного розово-малинового цвета. Нет-нет, не потому что за социалистов, просто другой краски не нашлось. Кстати, а слабо – не просто раскрасить в партийный цвет старый автобус, а КУПИТЬ НОВУЮ МАШИНУ и уже потом покрасить по-своему.

Или еще один лозунг – “Проведем выборы в новую Раду в чистом городе!”. И выведите на уборку улиц и разгребание спонтанных мусорных свалок тех ребяток, которые в разноцветных агитационных палатках от тоски и безделья маются. Предлагаю креатив – на мусорные мешки и веники нанести символику идеологических противников с прикольными подписями. Можно попробовать придумать аналоги на предвыборные лозунги разных партий...

Как вариант эффективного использования денег из предвыборного фонда – заасфальтировать улицы, которые ведут к штабам партий, или дорожки к школам, в которых уже вот-вот откроются избирательные участки. Кстати, насчет избирательных участков. Партии, позаботьтесь о тех, кто будет голосовать вечером. А то по прошлым выборам помню – перспектива идти “исполнять гражданский долг” в темноте по разбитой дорожке с одним горящим фонарем на всю улицу вполне может отпугнуть десяток-другой избирателей.

Или, например, воззвать к амбициям и возможностям бывшего руководителя “Нафтогаза”, нынешнего министра топлива и энергетики Бойко (список Партии регионов), или к бывшему топливному вице-премьеру Тимошенко. А то на днях по телику показывали, что в селах Антоновка и Киндийка, кажется, в Херсонской области, уже двадцать пять лет газ провести не могут. Люди даже на выборы идти отказываются. Слабо топливным ТОПам газ в села за партийные средства провести, раз уж не сделали этого, когда при власти были?...

Так что, деятели партийных штабов, пораскиньте мозгами – куда с пользой для народа можно потратить оставшиеся денежки. Время для “хорошего, доброго, вечного” еще есть – две недели. Выборы – пройдут, а люди останутся жить в этих городах, городках и селах. А вы им чем-то хорошим в памяти останетесь. А-то после выборов начнется борьба за премьерство – куда там дороги асфальтировать.

К слову, думаю, не стоит тратить деньги на печатание школьных тетрадей и дневников с портретами одной из лидеров предвыборного блока. Детки даже если и проникнуться, то проголосовать все-равно не смогут, а реакция родителей в большей части скептическая. Особенно, если папа-мама за коммунистов или регионалов. Дите еще и подзатыльник под горячую руку получит. Или например буклет предвыборной программы “регионалов” в почтовом ящике, напечатанный на шикарной глянцевой бумаге и многоцветьи красок шрифтов, цифр и рисунков. Тираж только одного варианта буклетика – полтора миллионов экземпляров. Господи, это ж какие деньги вбухиваются, думает избиратель... И чьи деньги, и как потом партия, придя к власти, компенсировать эти расходы будет?.. Думаю, к остальным партиям это тоже относится.

Впрочем, все эти мои советы больше для того, чтобы попробовать оперативно партийные денежные потоки перенаправить с печатания качественной (и безумно дорогой) полиграфпродукции или баснословных телеэфиров на более полезные вещи.

Ведь извечная наша практика когда “к выборам дорогу в село заасфальтировали / газ провели / забор покрасили” – это беда наша. Это значит, что в стране так и не налажена плановая (какое скучное, но правильное слово), системная работа по обеспечению надлежащей жизни граждан. Государство в образе высшей и местной власти, элементарно не выполняет свою функцию.

Скажем, все прекрасно помнят, что обязанность обустраивать быт горожан и селян – прямая обязанность, в первую очередь, местной власти. Но, увы, так и нет ответа на набившие оскомину вопросы – какого черта делает (вернее не делает), например, наша столичная власть во главе с “космическим” градоначальником – все-таки у них больше должна голова болеть о невывезенном мусоре, опасных для жизни лифтах, разбитом асфальте, темных улицах. Или действительно рассчитывают, что под выборы партии подсуетятся? Но тогда вопрос – а на что расходуются бюджетные денежки, прописанные на ремонт дорог и подъездов?

Также не совсем понятно, почему за “рік при владі” партия власти так и не смогла «построить» родной ЖКХ. Неужели проще теперь, в предвыборном аврале, недоработки коммунальщиков ретушировать?

P.S. Кстати, интересно было бы узнать о том, какие предвыборные «изыски» предлагают избирателям партии в других городах. И кто чем отличился. Можно и не только смешным или негативным – может кто и что-то полезное избирателю сделал. Пишите…

Татьяна, г.Киев