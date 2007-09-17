60 школьников пострадали в результате взрыва 1,5 тысячи воздушных шаров

Более 60 школьников получили травмы в результате взрыва сотен наполненных водородом воздушных шаров в помещении школы в городе Ланьчжоу на северо-западе Китая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел в воскресенье. Школа готовилась к проведению церемонии открытия спортивных соревнований. Взорвалось около 1,5 тысячи небольших воздушных шариков, наполненных водородом. Произошло возгорание.

Госпитализировано, по разным оценкам, 60-70 детей. У большинства из них - ожоги лица, рук, спины. Причины инцидента выясняют правоохранительные органы.