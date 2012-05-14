«Витина» тысяча: обещанного три года ждут

Наслушавшись рекламных обещаний о выплате сбережений вкладчикам Сбербанка бывшего СССР, решил обратиться по телефону «горячей» линии. Сегодня номер 0-800-212-000 фактически не сходит с экранов телевизоров, радиоэфиров, рекламных плакатов по всей Украине, призывая украинцев звонить и актуализировать средства со сберкнижки.

Вернуть часть, казалось, уже давно утраченного советского вклада собирался для своей матери, Цимбалюк Ирины Николаевны, 1922 года рождения. За свои 90 лет старушка, понятно, слышала довольно много обещаний от разных политиков, депутатов, генсеков и президентов, и, честно говоря, давно разочаровалась в них. Как, в конечном итоге, и большинство украинцев.

Впрочем ее мизерной пенсии сегодня, понятно, не хватает иногда даже на самые необходимые лекарства, не говоря уже о небольшом приусадебном хозяйстве.

Первый раз в call-центр по возвращению тысячи обратился 2 апреля. Записав все необходимые данные, на том конце телефонного провода пообещали на протяжении трех дней назначить время получения средств. Впрочем когда прошло три дня, а затем и неделя, но никто в банк не приглашал, решил звонить опять, уже 15 апреля. В службе телефонной поддержки неожиданно ответили, что никаких данных, оставленных мной больше недели тому назад, у них нет. Мол, компьютерный сбой, информация вся пропала. Поэтому записывать данные пришлось по-новой. Ошибку пообещали исправить на протяжении ближайших дней.

Но не дождавшись ответа и через неделю, я в очередной раз позвонил по телефону по единому номерому уже 21 апреля. Но и в этот раз, как оказалось, фамилии матери в базе данных не было. Пришлось уже в третий раз терпеливо повторять необходимые данные. В службе пообещали на протяжении трех дней указать время получения вклада.

Впрочем, как можно догадаться, обещанного и в этот раз не произошло. Уже 27 апреля решился еще на один телефонный звонок. На том конце провода - опять извинения, повторная запись данных и обещания все исправить. В конечном итоге мне предложили еще и отправить СМС на номер 8052, чтобы наверняка зарегистрироваться уже и таким образом. Но в ответ через несколько минут поступила лишь просьба – обратиться в банк по номеру 0-800-212-000. Вот такой заколдованный круг. Месяц ожидания, десяток звонков, а время получения обещанных средств до сих пор не назначено!

После такого у меня, конечно, возникает вопрос к господину Президенту как инициатору этой социальной инициативы. Интересно, как будут получать вклады старики, у которых нет, например детей, которые могли бы позаботиться о своих родителях, и неделями вести переговоры по поводу актуализации вклада? Знает ли он о той ситуации, которая сложилась в службе, которая должна лишь записать данные вкладчика и назначить время выдачи вклада? Возможно, телефонное очковтирательство и затягивание времени происходит, потому что средств на выдачу вкладов просто нет? Или, может, президентское поручение просто игнорируют чиновники на местах? Ответы на эти простые вопросы я пока не получил. Как и моя 90-летняя мать - обещанного вклада.

Владимир Цимбалюк