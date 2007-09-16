Ющенко: общие действия НУ-НС и БЮТ – залог нашей победы (3 фото)

Президент Украины Виктор Ющенко верит, что в Украине будет демократическое правительство, которое принесет изменения к лучшему в жизнь людей, а не политиков. “Я приветствую и ценю общие действия “Нашей Украины – Народной самообороны” и блока Юлии Тимошенко – это залог нашей будущей победы”, - подчеркнул Президент.

Он выразил уверенность, что прошли времена раздора в демократических силах и пообещал, что не допустит “никаких амбиций, борьбы за портфели, разрушающие единство демократических сил”.

“Каждый человек, который хоть одну фразу скажет на разъединение украинских демократических сил, запомните, это человек, который работает против украинского интереса”.

Он уверен, что демократические силы уже вынесли уроки из прошлого и из списков были исключены люди, дискредитировавшие украинскую демократию, хотя и сегодня "разрабатывается очень много проектов, лжепроектов, проводится много клонирований – только чтобы помешать объединению демократических сил”.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН