Виктор Янукович уверен в победе Партии регионов (3 фото)
12:01, 16 сентября 2007Разное
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Митинг в Макеевке
Премьер-министр Украины Виктор Янукович уверен в победе Партии регионов на досрочных выборах. Об этом он заявил в городе Макеевка Донецкой области, где проходил двадцатитысячный митинг сторонников партии. В.Янукович спросил у присутствующих, «готовы ли они дать на предстоящих выборах достойный ответ популистам из «помаранчевой» команды и тем, кто «перекрасился» в другие цвета? И услышал в ответ единодушное «Да!».
Фото Андрея Мосиенко / POOL / УНИАН
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