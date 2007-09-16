Виктор Янукович уверен в победе Партии регионов (3 фото)

Премьер-министр Украины Виктор Янукович уверен в победе Партии регионов на досрочных выборах. Об этом он заявил в городе Макеевка Донецкой области, где проходил двадцатитысячный митинг сторонников партии. В.Янукович спросил у присутствующих, «готовы ли они дать на предстоящих выборах достойный ответ популистам из «помаранчевой» команды и тем, кто «перекрасился» в другие цвета? И услышал в ответ единодушное «Да!».

Фото Андрея Мосиенко / POOL / УНИАН