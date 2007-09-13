В Николаевской области перевернулся микроавтобус: 15 человек травмированы

В Николаевской области вчера вечером на 85-м км автотрассы Ульяновка-Николаев перекинулся пассажирский микроавтобус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель микроавтобуса, который ехал из г. Южноукраинск в направлении г. Первомайск, не справился с управлением и перевернулся в кювет.

Вследствие ДТП двое пассажиров от полученных травм скончались на месте трагедии. Водитель и еще 14 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в Первомайскую райбольницу.

Ведется следствие.