В Николаевской области перевернулся микроавтобус: 15 человек травмированы
13:57, 13 сентября 2007Разное
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Ведется следствие
В Николаевской области вчера вечером на 85-м км автотрассы Ульяновка-Николаев перекинулся пассажирский микроавтобус.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, водитель микроавтобуса, который ехал из г. Южноукраинск в направлении г. Первомайск, не справился с управлением и перевернулся в кювет.
Вследствие ДТП двое пассажиров от полученных травм скончались на месте трагедии. Водитель и еще 14 пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в Первомайскую райбольницу.
Ведется следствие.
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