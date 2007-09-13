Возней вокруг Рудьковского и Шуфрича «помаранчевые» пытаются рассорить коалицию перед выборами

Мнение

Не сразу понял с чего вдруг началась вся эта возня вокруг Шуфрича и Рудьковского, с чего это вдруг Президенту так их отставки захотелось – даже указы подписал, что-то давно я такого не помню, чтоб Президент так на конкретных министров наезжал.

Ну, оно конечно, да, на железке в последние полгода почти каждую неделю какое-то ЧП. То поезд с рельс сойдет, то цистерны перевернутся, то на переезде кого-то задавят. Но Гарант явно перебрал , это ж надо сравнить – типа Рудьковский поездов под откос пускает больше, чем партизан Ковпак. Зато министр транспорта у нас бдительный – я например, раньше не слышал, чтоб в Украине кто-то из министров о терактах на транспорте предупреждал. А он всех предупреждает. И тогда, в мае, помните, когда в Киевской области вагоны скоростного экспресса сошли с рельсов – он тогда сразу сказал – теракт это. И сейчас говорит, что «Секретариат теракты готовит на транспорте». Не станет же такого уровня человек зазря языком трепать, как болтун последний?! Так что пусть органы соответствующие теперь попробуют сказать, что их не предупреждали… А то СБУ тут возмущается, что министр о терактах в прессе предупреждает, а не им пишет. А какая разница - они небось все равно все читают и слушают. И так дойдет куда следует.

Точно, что за политику Ющенко на Рудьковского взъелся. Тогда, в мае, помните, Рудьковский митинги в поддержку коалиции на Майдане в Киеве вел. Ну вот, гарант еще тогда его отставки требовал. Не прошло. А сейчас тоже видать помаранчевому президенту не нравится, что Рудьковский с Шуфричем народу перед выборами показывают, как слаженно правительство Януковича работает.

Или тот же Шуфрич, министр чрезвычайных ситуаций. Видали, как он с Ющенко в Херсонской области пожар тушил... Ну не повезло ему, что на его время такая жарища выпала. Или тут еще вспомнили, что он на фосфорную аварию на Львовщине аж через три дня приехал. Ну так ведь за границей был человек. Главное, чтоб его подчиненные толково работали, а министр вовсе и не должен сразу же в пекло лезть, а если там – такая отрава, что сразу кранты? Это ж разобраться надо, прежде чем на рожон лезть. Подчиненных много, а министр – он один. Я читал, что еще в войну такой приказ был – “береги командира”. Вот.

Шуфрич-то пашет так, что куда там помаранчевым министрам. Посмотрите телек – чуть где что произойдет – обязательно он там, не в кабинете отсиживается ведь. Журналисты у него интервью берут и он им рассказывает – еще форма у него такая всегда красивая аккуратная – «рятивник» на робе написано. Он ведь еще и депутат в Крыму у нас. И кстати, крымский пожар тоже на него вешать не надо.

Тут у нас некторые говорят, что после таких аварий и ЧП министры должны сами в отставку подавать. Типа на Западе любой так и поступил бы. А пользы от этого? Ни себе, ни людям…

Короче, все это, сделано, чтобы коалицию рассорить перед выборами, весь этот шум с отставками. Посмотрите, министров-регионалов помаранчевые не трогают, потому как знают, что Янукович «своих» точно не отдаст. А вот Рудьковский – от социалистов министр. А Шуфрич – тоже вроде не совсем регионал – в эсдеках раньше ходил. А если еще вспомнить, какой накат на Цушко идет, хоть прямо отставки пока никто не требует… А еще вспомните выборную рекламу по телику – Мороз конкретно на Ющенко наезжает, что тот хочет всю власть на местах под собой оставить. Так прямо и говорит «Мета Ющенко – стати Кучмою». А «регионалы», те поосторожней будут, так прямо Ющенко не хают, просто в целом на помаранчевых критику наводят. Небось опасаются, что у нас как в Белоруссии будет. На днях по телику рассказывали, что мужику, который Лукашенко диктатором в интернете назвал, два года тюряги дали.

Вот любители апельсинчиков-витаминчиков и стараются вовсю – вдруг получится поссорить социалистов с регионами. Получается, если «сдаст» Янукович «чужих» министров (в смысле, что не от Партии регионов они) – все, крест можно на коалиции ставить. Мороз ему точно не простит. Ни до выборов, ни потом, в Раде, когда новую коалицию создавать надо будет. И правильно сделает. В такое время всем как один держаться надо и не сдавать своих. А помаранчевым только того и надо, что клин вбить между нашими. Ведь «помаранчевые» только на то и рассчитывают, что Янукович слабину даст, ну или слишком ссориться не захочет, пожертвует чужими пешками. Вот и давят. А министры тут ни при чем, они работают как могут, стараются, хотя никто из них не учился на то, что им сейчас делать приходиться в своих министерствах.

Коля С., Керчь