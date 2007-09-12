Участники Led Zeppelin официально объявили о совместном выступлении

Участники Led Zeppelin официально объявили о том, что объединятся для концерта памяти основателя Atlantic Records Ахмета Эртегуна, сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Группа Led Zeppelin распалась в 1980 году, после смерти ударника Джона Бонэма. В 1988 году оставшиеся участники коллектива (вокалист Роберт Плант, гитарист Джимми Пейдж и бас-гитарист Джон Пол Джонс) последний раз выступили вместе на мероприятии, посвященном 40-летию Atlantic records.

Теперь музыканты дадут еще один совместный концерт. Как и в 1988 году, ударником Led Zeppelin станет Джейсон Бонэм, сын Джона Бонэма.

Концерт состоится 26 ноября 2007 года на площадке O2 Arena в Лондоне. Стоимость билетов составит 125 фунтов. Шоу будет посвящено Ахмету Эртегуну, скончавшемуся 14 декабря 2006 года.

Также известно, что в памятном концерте примут участие гитарист The Who Пит Тауншенд и бас-гитарист Билл Вайман, входивший в состав Rolling Stones с 1962 по 1993 год.