Картины двух горилл будут проданы с интернет-аукциона

Новые экзотические лоты - живописные работы двух горилл, обитающих в зоопарке Бостона, появились на сетевом аукционе Ebay, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Boston Phoenix.

Стартовая цена картин, созданных гориллами - детенышем Джо и взрослым самцом Оки, составляет 1,5 тысячи долларов.

Животные рисуют пальцами. Результаты их творчества - полотна, щедро покрытые разноцветными хаотично расположенными мазками.

По словам сотрудницы зоопарка Брэнди Мурс, развивать в гориллах задатки художников она начала три года назад. Основную "работу" делает Оки, Джо ему лишь помогает.

Сеанс рисования происходит так: смотрительница выбирает цвет, брызгает краской на бумагу и передает ее в клетку. Оки размазывает кляксу и иногда оставляет отпечатки своих пальцев.

"Возможно, в минуты творчества Оки думает "Это великолепно". Иногда я просто помещаю краску в клетку и предоставляю подопечным полную свободу действий - это более естественно. Оки в таких случаях просто разносит краску по всей клетке, рисует на стенках. Он любит безобразничать", - говорит Мурс.

Летом в зоопарке прошла выставка работ горилл под названием "Оки и маленький Джо: ретроспектива". На благотворительном аукционе одна из картин Оки была продана за 10 тысяч долларов.

Результаты нынешнего аукциона станут известны в субботу.