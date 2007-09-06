Пошел на драку? Сними партийную майку!

Мнение

Как и следовало ожидать, чем ближе к выборам, тем больше в стране конфликтов. А последние дни вообще ознаменовались мордобоями. И, что характерно, все чаще в драках замешан БЮТ, причем одни говорят, что в произошедших инцидентах виноваты сторонники Тимошенко, другие, понятно, - наоборот.

Все это мне напоминает жестокое избиение в 2003 году одного оппозиционного журналиста. Да, тогда ему сильно досталось. В результате инцидента у журналиста случилось сотрясение мозга, а лицо приобрело лиловый цвет. Для немолодого уже человека это был серьезный удар по здоровью. Однако редакция того оппозиционного СМИ мудро воздержалась от того, чтобы предавать широкой огласке этот инцидент. Ведь немолодого оппозиционного журналиста побил другой оппозиционный журналист, его товарищ-боксер. Оппозиционные журналисты выпивали в генделике и немного перебрали. Кто там был виноват, уже не разобрать, но – факт на разбитое лицо. Однако, как я уже сказал, редакция не стала поднимать крик.

На этом фоне как-то странно смотрятся два недавних случая. Сначала бело-голубая газета «Сегодня» рассказала о том, как активистами БЮТ в Одессе был будто бы побит ее фотограф. Пятеро человек, двое из которых были облачены в футболки БЮТ, стали выламывать руки журналисту, пытаясь снять с него фотокамеру, повалили его на землю и стали бить ногами и руками.

Словно в ответ, вскоре на Донетчине были избиты активисты БЮТ. Юлия Владимировна, естественно, заявила, что это все политика. В свою очередь регионалы рассказали, как бютовцы, ехавшие ночью на машине, сбили человека с велосипедом. Это оказался простой шофер с шахты «Южнодонбасская» №1, который подошел к сторонникам Юлии Владимировны «и сказал, что они не правы». И вот результат: все в соплях и с синяками, а Тимошенко по-матерински успокаивает избитых бютовцев и заявляет, что действия негодяев носят целенаправленный характер. Ясно, что нападавшие во время драки «козлили» Юлию Тимошенко.

Есть, правда, один важный элемент в этой истории: оказывается, бютовцы возвращались то ли с дискотеки, то ли из кафе. На этом можно и ставить точку, ведь это все объясняет, как в случае с теми оппозиционными журналистами. Дискотеки там не было, но они ведь тоже сидели в кафе…

А вот еще случай. Недавно пострадал депутат Киевсовета от «Нашей Украины» Зорян Шкиряк. Дескать, к нему подошли какие-то люди и, не забывая выкрикивать нехорошие слова в адрес его политической силы, стали бить. Депутата отвезли в больницу, где ему наложили более двадцати швов на лицо (сначала говорилось о восемнадцати). Следует также сказать, что и этот инцидент произошел ночью, причем возле ресторана. Милиция же заявила, что Шкиряк был нетрезв, да еще обидел инвалида.

Трудно, конечно, сказать, кто там прав, кто виноват, но в связи со всем этим есть предложение. Давайте прежде чем предаваться развлечениям, будем забывать о работе. Идете выпить, курнуть, уколоться, подраться, заняться сексом, будьте добры: снимите партийную маечку, оставьте значок в офисе. Ведь неизвестно, чем закончится вечер: в Украине каждый день бьют столько людей, и каждый из них носитель каких-то взглядов. Давайте в своем молчании будем мудрыми, как журналисты той оппозиционной газеты. Ведь избиение - отнюдь не повод для того, чтобы давать политикам повод попиариться перед выборами на ваших синяках.

Андрей Каменский