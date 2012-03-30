С могилы родителей Гитлера убрали надгробие

Власти небольшого города в Австрии убрали надгробие родителей Адольфа Гитлера, так как это место нередко становилось объектом паломничества для неонацистов, передает немецкое агентство DPA.

По словам местного приходского священника, который получил письмо от дальней родственницы Гитлера, массивное надгробие было снесено, однако останки Алоиса и Клары Гитлеров так и остались в земле. Несмотря на это место может вновь быть использовано для захоронения, отмечается в сообщении.

"Я обеспокоена, что могила моих предков слишком часто становится предметом выражения симпатии. Учитывая это, я решила отказаться от права пользования (участком земли с могилой)", - приводит агентство текст письма пожилой женщины, которая ранее ухаживала за могилой, однако ввиду преклонного возраста прекратила это делать.

В ноябре прошлого года на могиле родителей Гитлера появилась ваза с фашистской символикой, а в 2009 году в 120-й день рождения диктатора на могиле его родителей появилась табличка с его именем. Кроме того, по словам священника, к месту захоронения Алоиса и Клары Гитлеров иногда приезжают целые автобусы с приверженцами ультрарадикальных взглядов.

В прошлом году, замечает РИА Новости, останки заместителя Гитлера по партии Рудольфа Гесса были перенесены с кладбища в немецком городке Вунзидель, так как его могила также стала местом паломничества неонацистов.