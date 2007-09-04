Екатерина Ющенко и Андрей Шевченко на благотворительной акции (фото)
07:52, 04 сентября 2007Разное
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«Подари свое сердце детям»
Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000», жена президента Украины Екатерина Ющенко и капитан национальной сборной команды Украины по футболу Андрей Шевченко во время презентации благотворительного футбольного матча «Подари свое сердце детям» в понедельник, 3 сентября 2007 г. в Киеве.
Фото Александра Синицы и Михаила Маркива / УНИАН
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