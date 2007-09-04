Екатерина Ющенко и Андрей Шевченко на благотворительной акции (фото)

Председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000», жена президента Украины Екатерина Ющенко и капитан национальной сборной команды Украины по футболу Андрей Шевченко во время презентации благотворительного футбольного матча «Подари свое сердце детям» в понедельник, 3 сентября 2007 г. в Киеве.

Фото Александра Синицы и Михаила Маркива / УНИАН