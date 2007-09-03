Во Всемирном чемпионате бород и усов победили немцы (фото)

В английском Брайтоне прошел Всемирный чемпионат бород и усов, награды в котором достались представителям ФРГ, Великобритании и США.

В конкурсе приняли участие около 100 человек. Больше всего призов - девять - досталось немцам, по четыре награды взяли подданные Великобритании и граждане США. Впрочем, проигравшие вновь смогут побороться за первые места в 2009 году, когда чемпионат пройдет на Аляске.

Конкурс состоял из двух этапов. Сначала участники должны пройтись по подиуму и со всех сторон продемонстрировать жюри свои достижения. Во втором туре строгие судьи проверят подлинность растительности и степень ее мягкости и шелковистости.

Состязания проходили по многочисленным номинациям, в том числе на звание обладателя лучших "натуральных", "английских", "имперских", "венгерских" и другого рода усов. Что касается бород, то их разделили на категории "частичная" и "полная", которые, в свою очередь, подразделялись на "натуральную эспаньолку", "китайскую", "мушкетерскую", "свободную", а также стили "верди", "гарибальди" и т.д.

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