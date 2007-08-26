Литвин: Волынь надо оставить девственной

Лидер Блока Литвина, председатель Верховной Рады 4-го созыва Владимир ЛИТВИН считает, что необходимо развивать Волынь как историко-культурный и природный заповедник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Литвина, об этом он заявил сегодня журналистам в Луцке.

«Думаю, это та область, в которой соединяются уникальные возможности – природные и исторические. Этот край должен быть заповедной зоной. И именно на таких принципах мы будем иметь возможность для того, чтобы мы лучше знали свою историю, чтобы привлекали в Украину туристов, чтобы прокладывали соответствующие маршруты для воспитания наших детей. Причем, наглядного воспитания. Это должна быть зона оздоровления, потому что таких озер, таких заповедных мест, как на Волыни, нет в Украине», – сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, для того чтобы сохранить природные возможности этого края, нужно запретить строить здесь промышленные предприятия. «Нужно принимать специальное решение, чтобы на Волыни не строили промышленные предприятия. Чтобы это был исключительно край туризма, край отдыха, край оздоровления. Чтобы это был тот уголок девственной Украины, в котором мы могли бы видеть наше прошлое, наше настоящее, нашу перспективу», - отметил В.ЛИТВИН.

По мнению лидера Блока Литвина, для развития Волыни как рекреационной зоны должна быть принята отдельная государственная программа. По его убеждению, центральная власть должна уделить внимание этой области и ее проблемам.

Также В.ЛИТВИН напомнил о том, что власть не выделила достаточно средств на ликвидацию последствий урагана, который недавно прошел на Волыни. «Выделили мало средств и думают, что этим закрыли проблему», – сказал он, отметив, что создается впечатление, что об этом бедствии вообще забыли.