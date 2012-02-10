Набережное шоссе перекроют на восемь дней

В Киеве с 10 по 18 февраля 2012 года ежесуточно с 23:00 до 6:00 будет перекрыто движение автомобильного транспорта в обоих направлениях по Набережному шоссе на участке от моста Метро до Дарницкого мостового перехода.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Управления ГАИ в г. Киеве, это ограничение вводится согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации в связи со строительством транспортных развязок на Набережном шоссе в районе моста им. Патона и Днепровского спуска.

«Кроме того, с 12 февраля по 12 марта 2012 года, вводится временное ограничение движения всех видов транспорта по Набережному шоссе на участке от моста Метро до примыкания Днепровского спуска», – говорится в сообщении.

В связи с этим, столичная Госавтоинспекция просит водителей планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.