Товарищ Добкин, работа адова будет сделана и делается уже!

Позвонил коллега: "А вы читали, что о вас Добкин написал?" Мы просто застыли на месте. Как? Неужели нашу скромную работу заметили с Олимпа?



Невероятно! Правда, не новый роман, потому что в нем как-никак 400 страниц, а только статью.



Это и понятно, там меньше букв.



Нет, иметь такого оппонента, как Добкин, - мечта каждого автора. Во-первых, колоритная фигура, имеющая устойчивое реноме после известной видеозаписи с предвыборной речью. Во-вторых, сама статья - просто подарок судьбы. Начиная от "языка Шевченко и Франко" и "мыслителя дум" и заканчивая обрезанным стихотворением Чичибабина. Сообщество в Facebook за час разобрало опус харьковского чиновника на атомы и высмеяло каждый. Ситуация лакомая до безумия: противник открылся, слабые места - вот они, на ладони, здесь даже публицист средней руки может влупить от всего сердца.



И мы уже даже взялись за клавиатуру, когда вдруг остановились. Спросили сами у себя: а зачем?



Зачем? Зачем Добкин это написал?



Вы сразу возразите - мол, писал не Добкин, Добкин даже прочитать длинное предложение не может с первого раза, не то, чтобы писать, пусть даже с ошибками.



И мы скажем - хорошо, возможно, писал не Добкин, но Добкин заказывал, Добкин платил, Добкин тратил на это время и силы. А вы представляете, сколько надо потратить мозговой энергии, чтобы прочитать эту статью - не говоря уже о том, чтобы ее написать? Неужели главе Харьковской области больше нечем заняться? Неужели нет у него других забав, чем читать Чичибабина и вычеркивать "неподходящие" строки?



Добрые люди из Интернета напомнили нам всем видеохит, где человек, похожий на Добкина, терпеливо слушает матюки своего "пахана", похожего на Кернеса, и безнадежно борется с "по-дебильному написанным" текстом. И этот человек жалуется, что "украинская интеллигенция исчезает"?



Нет, господа, что-то тут не так. Как говорил земляк-Станиславский: "Не верю!"



И вдруг - бах!



Точно!



Это уже было!



Помните другого харьковского председателя - Кушнарева, того самого, которого "случайно" застрелили на охоте?



Кажется, господин Добкин решил (или за него решили) примерить образ покойного Евгения Петровича.



Кто забыл, напомним, что Евгений Кушнарев был интеллектуальным лидером Партии регионов и не без оснований претендовал на укрепление своего лидерства до формального, когда вдруг раздалось два выстрела в спину.



С тех пор так никто и не поднял интеллектуальный флаг, выпавший из рук харьковчанина. Пока за дело взялся Добкин, который уже обселся в своей область и решил попробовать, как говорится, "в мировом масштабе".



И тут мы подходим к пониманию сложившейся ситуации во власти.



До какой же степени внутреннего раздрая и самодискредитации дошла нынешняя верхушка, если Добкин решил присоединиться к кастингу на роль будущего лидера? Если его не испугала даже судьба своего предшественника?



Да, господа, дела у нашей власти действительно плохи.



Братья Капрановы