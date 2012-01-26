Об исчезающей украинской интеллигенции. Мысли вслух.

Прибегнуть к эпистолярному жанру для изложения своей позиции меня побудило мнение некоего Виктора Тимошенко, высказанное в мой адрес. Точнее, послужило отправной точкой для мыслей вслух о нелегкой доле украинской интеллигенции, которая призвана генерировать и «отпускать» в массы самые смелые и креативные мысли. Например, о патриотизме, долге, Родине. О том, что беспокоит, тревожит, знобит. О том, что завтра станет кому-то жизненным девизом, а кому-то - поводом для высказывания собственных мыслей вслух.

Кто он, сегодняшний мыслитель дум? Вспомнилось выражение кардинала Любомира Гузара, который, комментируя очередные призывы украинских деятелей культуры об отделении Крыма и восточных областей Украины, отметил: «Люди имеют право говорить правду, но не имеют права говорить глупости». Так и Виктор Тимошенко, человек, лично не слышавший моих высказываний, попытался их ретранслировать в массы, подобно придворному пасквилианту, жаждущему навесить оскорбительные ярлыки тем, кто имеет другие, нежели он, мысли.

Вы не задумывались о том, сколько вреда для будущего страны наносит шипящий ненавистью к власти интеллигент, пытающийся собственным болезненным воображением, выраженном в пускании слизи по монитору компьютера, отрабатывая грантовые вливания, доказать, что только ему открыт канал связи с будущим? Homo пищущий оставляет будущим поколениям некий код познания череды событий, лиц в истории через свои рифмованные и не очень, строчки. Что узнают о нашем времени наши дети? Например, из творчества Винничука или Андруховича, каждый из которых по-своему пытается то «устраивать засидки», а то и напрямую «убить п...раса». Они рассуждают об отсутствии свободы слова в стране и продолжают насыщать своими пасквилями умы молодых и не окрепших. Рассуждая о «бандитской власти», говорят они это не языком украинских гениев Шевченко и Франко, не рифмами поэтов расстрелянного возрождения, не эзоповым языком, а грубыми, примитивными лексическими оборотами, обильно посыпанными плесенью ненормативной лексики, сдобренными желчными авторскими неологизмами-фекалиями.

Интернет наводнен обсуждениями опусов братьев Капрановых, открыто призывающих «кидати каміння» у «владу, що смертельно небезпечна для кожного громадянина». Свобода слова? Отсутствие ответственности за сказанное слово?

Никогда не думал, что в этих обсуждениях займу позицию Олега Ельцова, призывающего Капрановых всю свою «революционную патетику популистских эссе направить не на поиски врагов народа и борьбу с ними, а на формирование того уже невидимого культурного слоя».

Теперь несколько слов о государственном празднике — дне Соборности и Свободы Украины, который обязательно станет всенародным. Даже вопреки обработке умов жаданами, андруховичами, винничуками и Ко. Вы, господа-творческие интеллигенты, наверняка подсчитали стоимость праздника, оцененного вашими соратниками по идеологии — по 40 гривен в руки из щедрых «революционных» запасов. Не в этом ли вы увидели его всенародность? А вы были в Харькове, когда сотни тысяч человек приходят на главную площадь города, чтобы низко поклониться настоящим героям — освободителям, принесшим Великую Победу? Пользуясь случаем, приглашаю. Вы увидите, что я имел ввиду, говоря о всенародном празднике.

P.S. Я абсолютно уверен в том, что как только вышеназванные и умышленно забытые персонажи — лжепатриоты перестанут раскалывать нашу страну, проводя демаркационную линию в умах молодежи, этот день обязательно станет всенародным. Как День объединения власти и оппозиции, левых и правых, аполитичных и тех, кто не мыслит себя вне политики. Это задача любой власти. Это и задача интеллигенции. Не слыть, а быть патриотом.

P.P.S. Советский, украинский, харьковский поэт Борис Чичибабин всегда имел собственное мнение на события, происходящие вокруг. И не боялся их высказывать вслух. Но делал это по-настоящему интеллигентно, с чувством глубочайшего Человеческого достоинства. Может, поэтому и современен во все времена?

До гроба страсти не избуду.

В края чужие не поеду.

Я не был сроду и не буду,

каким пристало быть поэту.

Не в игрищах литературных,

не на пирах, не в дачных рощах -

мой дух возращивался в тюрьмах

этапных, следственных и прочих.

И всё-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.

Я с ним ютился по баракам,

леса валил, подсолнух лускал,

каналы рыл и правду брякал.

На брюхе ползал по-пластунски

солдатом части миномётной.

И в мире не было простушки

в меня влюбиться мимолётно.

И всё-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,

а чаще сам я был нешёлков,

когда давился пшенной кашей

или махал пустой кошёлкой.

Поэты прославляли вольность,

а я с неволей не расстанусь,

а у меня вылазит волос

и пять зубов во рту осталось.

И всё-таки я был поэтом,

и всё-таки я есмь поэт.

Михаил Добкин Для В.Тимошенко - «политический провокатор в мундире осударственного служащего»