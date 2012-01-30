За выпавшего мальчика автопарк неделю работал бесплатно

В Севастополе на одном из автобусных маршрутов в связи с произошедшим несчастным случаем с 12-летним пассажиром, в результате которого тот при выходе из транспортного средства получил серьезную травму руки, неделю бесплатно перевозили учеников.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель транспортного предприятия Георгий ПЕТРОВ в интервью региональной государственной ТРК.

«В целях поднятия ответственности водителей за перевозимых людей, за детей, пассажиров, а также в знак примирения с родителями была объявлена эта акция», - сказал предприниматель.

Г.ПЕТРОВ также сообщил, что предприятием на расчетный счет матери пострадавшего ребенка на лечение и в качестве компенсации нанесенного морального ущерба перечислено 15 тыс.грн.

Несчастный случай с 12-летним мальчиком произошел 30 декабря 2011 года. Вместе с 16- и 12-летним братьями он на автобусе добирался до цирка. На одной из остановок водитель автобуса, не дождавшись, когда все пассажиры выйдут, начал закрывать дверь и трогаться с места. Его остановил крик двух старших братьев, обнаруживших, что их младшему брату прищемило дверцей руку. После того, как автобус остановился, мальчик просто выпал из транспортного средства, а водитель, спустя несколько секунд, продолжил движение. Впоследствии выяснилось, что у школьника перелом руки в двух местах.

Через несколько дней мать пострадавшего ребенка обратилась в ГАИ и общественную организацию «Дорожный контроль-Севастополь». Активистами последней водитель был отыскан. После того, как случай получил резонанс в местной прессе, председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир ЯЦУБА на аппаратном совещании в ГГА потребовал от присутствующих чиновников тщательно разобраться в ситуации.